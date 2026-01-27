Familia de hombre linchado en Cotoca denuncia impunidad y parcialidad judicial

La determinación judicial en Cotoca que otorgó libertad irrestricta a dos de los principales sospechosos de un linchamiento generó respuestas adversas por parte de familiares y defensa de otros supuestos implicados. Jhonn K., hermano del fallecido, denunció: “Esa persona que a mi hermano lo ha matado lo dejan en libertad; los liberados son los principales autores”.

La fiscal Nadir Zambrana detalló que los imputados lograron "reducirlo, amarrarlo, golpearlo y finalmente darle un golpe en la cabeza con un objeto contundente".

Por este hecho, cuatro de los seis investigados recibieron 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola por el delito de asesinato.

Franklin Franzhek, abogado de uno de los detenidos, cuestionó la "incongruencia" de dejar libres a quienes aparecen en los videos agrediendo a la víctima. El jurista advirtió: “Vamos a iniciar acciones tutelares contra la juez, toda vez que es ilegal la resolución presentada por su autoridad”.

La familia de la víctima persiste en su demanda de transparencia y exige que el proceso no favorezca a los responsables directos.

“Pido cambiar de fiscal, que pongan uno imparcial viendo los videos y las pruebas”, sentenció el hermano del hombre linchado.

Mira la programación en Red Uno Play