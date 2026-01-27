Cívicos convocan a reunión a la ATT y BOA por precios de pasajes aéreos

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció este lunes que se ha convocado una reunión con autoridades de la Administración de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y representantes de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) para analizar los altos precios de los pasajes aéreos.

“Sabemos la difícil situación que está atravesando el país, pero también sabemos que en esto hay responsables y hay que identificar claramente quiénes son, cuál es su grado de responsabilidad, pero sobre todo cómo se puede solucionar este problema”, indicó Cochamanidis.

El cívico señaló que la convocatoria tiene como objetivo que todas las partes involucradas puedan dar explicaciones técnicas y transparentes sobre la situación, ya que, según manifestó, los precios actuales no son accesibles para la población.

“Tenemos este gran problema que dificulta incluso trasladarse a la ciudad de La Paz o a otras rutas, y definitivamente los precios no son los que la población puede pagar. Por eso hemos citado a todas estas personas para este miércoles, desde esta casa, para buscarle una solución”, agregó.

El Comité Pro Santa Cruz espera que la reunión permita acordar medidas concretas para regular los precios y garantizar un acceso más equitativo al transporte aéreo en el país.

