Ciudadanos marcharon exigiendo sanciones más duras por maltrato animal

Plataformas animalistas y ciudadanos se concentraron este sábado en la Plaza del Estudiante para exigir justicia por Dida, la perrita que fue torturada y quemada días atrás, un hecho que conmovió a toda Santa Cruz.

El responsable del maltrato recibió únicamente detención domiciliaria de nueve de la noche a seis de la mañana y la obligación de entregar cinco bolsas de croquetas a un refugio, una medida que generó indignación entre los defensores de los derechos de los animales.

“Es muy importante y esperamos que esta marcha toque puertas y el corazón de las autoridades, para hacer justicia por Dida y todos los animalitos que han sufrido bastante”, declaró uno de los organizadores.

El recorrido de la manifestación partió desde la Plaza del Estudiante, pasando por el Palacio de Justicia, la calle Libertad y finalizando en el comando de policía, donde los manifestantes solicitaron mayor compromiso de las fuerzas del orden en la atención de casos de maltrato y biocidio.

“Rechazamos totalmente la medida impuesta y pedimos que se aplique una sanción más severa, de al menos cuatro años de cárcel para el responsable”, añadió otro de los participantes.

Los organizadores aseguraron que se han reunido con diversas autoridades y personas influyentes, confiando en que su acción logre un resultado positivo. “Al fin y al cabo, todos conocen de quién es la persona que le quitó la vida a Dida. Sabemos que esto será efectivo y esperamos que se haga cumplir la justicia”, concluyeron.

