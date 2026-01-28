Ministro de Defensa: “El ejército está listo, pero solo actuará si la policía es rebasada”

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró la noche de este martes que las Fuerzas Armadas están listas para intervenir en los operativos de desalojo de tierras en Santa Cruz, aunque hasta el momento no se ha requerido su despliegue.

“De momento no hay una solicitud de la policía. Hubo un momento de emergencia esta tarde en la que hemos estado atentos y prestos a prestar auxilio si la policía así lo requiere”, explicó.

Salinas subrayó que, según la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas solo intervienen cuando la Policía Boliviana es rebasada.

“Por lo que podemos ver con claridad, la policía retomó el control de la zona y pudo llegar hasta los predios avasallados. De tal manera que la policía no ha sido rebasada en sus capacidades”, indicó.

El ministro destacó la coordinación permanente entre Defensa, Gobierno y autoridades locales para garantizar que los operativos se realicen dentro del marco de la ley y con seguridad. “Estamos coordinando de manera permanente y manteniendo la información necesaria para actuar con claridad y dentro de la ley”, señaló.

Salinas además explicó que se ha implementado un plan operativo a largo plazo para enfrentar los avasallamientos en Santa Cruz.

“La policía está actuando ahora, el Ministerio Público también, y existe un batallón ecológico recientemente creado, dedicado a la preservación de la ecología y la prevención de incendios”, dijo.

El ministro enfatizó que el respeto a la propiedad privada es prioridad para el gobierno. “Las Fuerzas Armadas solamente actuarán en la medida de que la Policía Boliviana sea rebasada en todas sus capacidades. Entonces, ahí sí nosotros estamos prestos a participar”, aclaró.

Actualmente, en Las Londras se reportaron ataques contra la comitiva que encabeza el gobernador Luis Fernando Camacho, aunque no se logró frenar la intervención. Salinas aseguró que las acciones del gobierno buscan controlar los avasallamientos y sancionar a los líderes de estas tomas ilegales, manteniendo siempre el cumplimiento de la ley.

Mira la programación en Red Uno Play