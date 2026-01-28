Joacir Calamani lanza su candidatura a la Alcaldía de El Alto con un enfoque en la "deuda histórica"

Con una trayectoria forjada en las bases sociales, Joacir Calamani oficializó su postulación para la silla municipal de El Alto. El candidato, de 46 años, busca capitalizar su experiencia como dirigente gremial, sindical y escolar para liderar la urbe alteña.

Su perfil destaca por un fuerte vínculo con el sector trabajador, habiendo formado parte del comité ejecutivo de Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Afines/Anexas (Futecra).

Calamani no solo cuenta con una licenciatura en Historia, sino que su vida política está marcada por el activismo en juntas escolares y sindicatos. Esta cercanía con las organizaciones sociales es el eje de su discurso, el cual apela a la memoria de las luchas sociales de la ciudad desde el año 2003.

El plan de gobierno de Calamani se sostiene en cuatro ejes estratégicos: seguridad ciudadana, educación, salud e infraestructura. Entre sus promesas más ambiciosas figura la modernización vial de la urbe, específicamente la construcción de un distribuidor en la zona de la Ceja para aliviar el congestionamiento vehicular.

Durante el anuncio de su candidatura, Calamani enfatizó la necesidad de reivindicar a la ciudad frente al Estado:

“Es hora de devolver la dignidad al pueblo alteño. Hemos vivido bastantes años, casi 20 años postergados, y no recibimos nada a cambio. Es momento de que a la ciudad de El Alto se le pague esa deuda histórica que se tiene a partir del 2003”.

Mira la programación en Red Uno Play