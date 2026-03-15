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Deportes

El iraní Alireza Faghani dirigirá el duelo Bolivia–Surinam en Monterrey

El iraní-australiano Alireza Faghani fue confirmado como juez central del partido que se jugará en Monterrey. 

Martin Suarez Vargas

14/03/2026 20:59

Alireza Faghani, árbitro para el duelo Bolivia contra Surinam. Foto: redes sociales.
México.

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La FIFA confirmó al árbitro que estará a cargo del partido por el repechaje mundialista entre Bolivia y Surinam. El elegido es el juez iraní Alireza Faghani, quien también cuenta con nacionalidad australiana.

El compromiso está programado para el jueves 26 de marzo a las 19:00 (hora boliviana) y se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Faghani, de 47 años, tiene amplia experiencia internacional. En 2025 dirigió la final del Mundial de Clubes entre Chelsea FC y Paris Saint-Germain (PSG) en Nueva York. Además, ha participado como árbitro en los Juegos Olímpicos y ha sido designado en varias Eliminatorias y Copas de Asia.

En el duelo entre Bolivia y Surinam estará acompañado por los asistentes australianos George Lakrindis y James Lindsay. El cuarto árbitro será Mustapha Ghorbal. En la sala VAR trabajarán Ivan Bebek y Fedayi San.

El ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam deberá enfrentarse posteriormente a Irak el martes 31 de marzo, aunque la programación podría modificarse si la FIFA determina algún cambio de fuerza mayor.

La Federación Iraquí ha manifestado dificultades logísticas para trasladarse a México debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente.

Mira la programación en Red Uno Play

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