“El sicariato le dobló el brazo al Estado”: Duro mensaje del presidente del TSJ tras asesinato del decano de Tribunal Agroambiental

El presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, se pronunció tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido la noche del 30 de abril en Santa Cruz, y denunció una “ausencia de Estado” frente a la creciente inseguridad.

Claure fue acribillado por sujetos desconocidos, recibiendo al menos cuatro disparos, en un hecho que ha generado conmoción en el ámbito judicial y en la población.

A través de sus redes sociales, Saucedo expresó su dolor e indignación por la muerte de quien calificó como amigo y colega. “Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure (…) sobrepasó los límites”, señaló en su publicación.

Mensaje de Romer Saucedo tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental

Asimismo, cuestionó la situación de seguridad en el país al afirmar: “No se puede vivir en un país que no brinda seguridad a sus ciudadanos, no se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al estado”.

El presidente del Tribunal de Justicia aseguró que estos actos no doblegarán a quienes creen en el país. “No nos doblegarán. Jamás el crimen podrá ganarle a los que creemos en la vida y en un mejor porvenir para Bolivia”, sostuvo.

Finalmente, Saucedo pidió a las autoridades responsables actuar con rapidez y claridad en el proceso investigativo: “A los responsables de investigar, celeridad y transparencia”.

El caso continúa en investigación, mientras crecen las exigencias de justicia y esclarecimiento del crimen.

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