Dictan detención domiciliaria para expresidente del BCB, con salida laboral

La Justicia dispuso la detención domiciliaria con permiso de salida laboral para el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, investigado por un presunto daño económico millonario al Estado durante su gestión. La medida también se aplica a otros exfuncionarios vinculados al caso.

Medida judicial en el caso de presunto desfalco millonario

El expresidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, ha sido detenido en su domicilio por orden de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre un presunto daño económico de hasta $us 142 millones. La Fiscalía ha imputado a Rojas y a otros exfuncionarios del BCB por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la compra y venta de bonos soberanos durante su gestión.

La detención domiciliaria con permiso de salida laboral fue decretada como medida sustitutiva, según indicaron fuentes judiciales y policiales. Esta misma medida se aplicó a otros exfuncionarios vinculados a las operaciones que están bajo investigación, que habrían causado un grave perjuicio económico al Estado.

El origen de la investigación

El proceso se originó tras una auditoría realizada por la administración actual del Banco Central de Bolivia, que identificó irregularidades graves en las operaciones de compra y venta de bonos soberanos. Según el Ministerio Público, el daño económico causado por estas transacciones asciende a $us 124 millones, aunque el Órgano Ejecutivo estima que el monto real es superior, alcanzando los $us 142 millones.

La investigación apunta a un reglamento aprobado en 2024, que habría permitido la compra y venta irregular de estos bonos, supuestamente a sobreprecio y en condiciones que no cumplían con los estándares legales. Según los informes, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por Rojas, autorizó la adquisición de bonos a entidades bancarias sin la debida justificación y con impacto negativo para el Estado.

Desarrollo de la investigación y próximas acciones

El proceso continúa con las investigaciones, y se espera que más detalles sobre las operaciones irregulares sean revelados conforme avance la indagatoria. Además, se espera que los implicados en el caso enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

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