"Si no peleo, me mata": Cae el agresor de la ciclovía tras ser reconocido por su víctima

La inseguridad en una de las zonas más recreativas y turísticas de Cochabamba tuvo hoy un cierre parcial con la captura de Brian I., de 32 años. El sujeto es el principal acusado de intentar violar y asaltar a una ciudadana de nacionalidad brasileña el pasado domingo en la ciclovía de la zona norte.

Un reconocimiento determinante

La captura no fue casual. Fue la propia víctima quien, con una tenacidad admirable, logró identificar plenamente a su agresor durante operativos de patrullaje e inteligencia policial realizados en la zona. El detalle que facilitó su captura resultó insólito: el sospechoso portaba las mismas prendas de vestir que el día del crimen.

"Él está detenido con la misma ropa. Todo ser humano viene de una mujer y debe haber respeto. Él me iba a matar; si yo no peleo con él, iba a morir", relató la víctima entre lágrimas y firmeza.

Tenacidad frente al horror

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer transitaba por la ciclovía y fue abordada violentamente. Gracias a que resistió el ataque físico, forcejeó con el delincuente y gritó por auxilio —sumado a la intervención de otra mujer que pasaba por el lugar— el agresor se dio a la fuga.

Sin embargo, el trabajo de las unidades de inteligencia y la revisión de las cámaras de seguridad del sector permitieron rastrear los rasgos físicos del sujeto, confirmando la denuncia formal que ahora pesa en su contra.

Un clamor por justicia y seguridad

Tras la aprehensión, la víctima expresó sentirse aliviada pero no satisfecha, exigiendo una sentencia ejemplar para que el caso no quede impune.

Llamado a otras víctimas: La mujer instó a otras posibles víctimas a denunciar, sospechando que el sujeto podría haber atacado a más personas que guardaron silencio por vergüenza.

Seguridad en la zona: El caso ha reavivado el debate sobre la falta de vigilancia en la ciclovía, un espacio familiar que se ha tornado peligroso en ciertos horarios.

Situación jurídica

Brian se encuentra actualmente en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), prestando sus declaraciones informativas y colaborando con los investigadores. Se espera que el día de mañana se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación legal.

Por ahora, el agresor duerme tras las rejas, mientras la ciudadanía exige que el peso de la ley caiga sobre quien convirtió un espacio de esparcimiento en un escenario de terror.

Controles en la ciclovía

Por otro lado, desde el PAC aseguraron que reforzarán controles en la zona. Realizaron patrullaje en los túneles que están en el sector, ya que son usados por los antisociales para esconderse y escapar.

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