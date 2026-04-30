Choferes de los Yungas se suman a la marcha indígena que va a La Paz

Los choferes del transporte hacia los Yungas se sumaron este jueves a la marcha indígena que avanza hacia la ciudad de La Paz, intensificando las medidas de presión y generando la suspensión de salidas desde la terminal de Minasa, en la zona de Villa Fátima.

Desde tempranas horas, los transportistas comenzaron a concentrarse en la tranca de Urujara, desde donde prevén iniciar una movilización hacia el centro paceño, en coordinación con otros sectores sociales que ya protagonizan protestas en el país.

El ejecutivo del sector, Freddy Avirary, confirmó la adhesión a la marcha y aseguró que la medida responde a demandas que no han sido atendidas por el Gobierno.

“Estamos haciendo una marcha pacífica, pero de protesta porque se están sumando varias organizaciones sociales. Nuestro pedido es justo”, afirmó.

Entre los principales reclamos, los choferes exigen abastecimiento regular de combustible, mejora en su calidad y la atención urgente al estado de las carreteras en la región yungueña.

“Pedimos que nos garanticen combustible de buena calidad y que se atiendan las carreteras que están totalmente deterioradas”, sostuvo.

El dirigente también señaló que el sector condiciona cualquier diálogo a una reunión directa con el presidente, descartando encuentros con otras autoridades.

“Los compañeros no quieren hablar con ministros, quieren dialogar con el presidente. Si se da esa reunión, algunas cosas pueden mejorar”, indicó.

La adhesión del transporte yungueño a la marcha indígena incrementa la presión sobre el Gobierno y complica la circulación vehicular, especialmente en el centro paceño, donde se prevé la llegada de los movilizados.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles congestionamientos y la suspensión de viajes hacia destinos como Coroico, Chulumani y otras localidades de los Yungas.

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