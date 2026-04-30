¿Qué se sabe del extranjero aprehendido relacionado al asesinato de alias 'Pepa'?

La captura de un ciudadano de nacionalidad colombiana en las últimas horas ha dado un giro decisivo a la investigación sobre el asesinato de José Pedro Rojas Velasco, el piloto de rally acribillado el pasado fin de semana. "Es un extranjero al que se le está tomando la declaración correspondiente y tenemos la información de que estaría vinculado con Sebastián Marset", confirmaron fuentes policiales durante los operativos de rastrillaje.

El detenido es investigado por su presunta participación en el asesinato de alias ‘Pepa’, quien según informes de inteligencia está vinculado a la organización de Marset. Respecto a la naturaleza de estas intervenciones, las autoridades señalaron: "Estamos realizando este tipo de operativos para desbaratar estas organizaciones criminales que están generando inseguridad en la población".

Declaraciones clave para la inteligencia

Los investigadores buscan determinar si este ciudadano colombiano formaba parte de quienes dispararon contra el piloto. Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia mientras declara ante las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play