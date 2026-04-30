Brilló en el escenario: Sarahni conquista al jurado y se aleja del riesgo

La competencia continuó con la presentación de Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo, quien subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una propuesta en R&B que sorprendió gratamente al jurado.

Su interpretación destacó por la delicadeza, el control vocal y la conexión con la música, elementos que fueron ampliamente valorados por los jueces.

Reacciones del jurado

Tito Larenti no ocultó su entusiasmo:

“Me encantó. Siento que hay una cantante extraordinaria y un equipo que es un crack”.

Marco Veizaga también elogió la presentación, aunque dejó una recomendación:

“La delicadeza e interpretación fueron espectaculares, pero faltó un poco más de baile para completar la puesta en escena”.

Por su parte, Diego Ríos resaltó la conexión del equipo:

“Tiene que ser un gran cantante para lograrlo. Me hicieron feliz, se nota la armonía y eso se disfruta”.

Finalmente, Alenir Echeverría destacó el nivel musical alcanzado:

“Encantada con los arreglos musicales. Tu presentación está cada vez mejor, hay que seguir superándose”.

Puntaje y emoción

Tras la evaluación, Sarahni obtuvo un puntaje promedio de 6.3, una calificación que la posiciona lejos de la zona de riesgo y la consolida como una de las presentaciones más destacadas de la noche.

Visiblemente emocionada, la participante agradeció al jurado y a su familia, presente en el estudio, y reveló que el resultado es fruto de largas horas de ensayo.

La competencia continúa, y el nivel sigue en ascenso.

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