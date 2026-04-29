Temporada 5 de The Boys: ¿Butcher podría ser el villano final?

La quinta temporada de The Boys está marcando un giro decisivo en su narrativa al posicionar a Billy Butcher como el posible antagonista final, por encima incluso de Homelander.

En el episodio 4, el personaje deja en evidencia una transformación profunda al traicionar a su equipo, asumir su lado más violento y reconocer abiertamente su pérdida de humanidad.

Esta deriva no surge de manera repentina. A lo largo de las temporadas, la serie ha construido de forma progresiva la degradación moral de Butcher, mostrando cómo su obsesión por eliminar a los “supers” lo lleva a romper sus propios códigos y a justificar acciones cada vez más extremas.

El conflicto central ahora no solo enfrenta a los protagonistas contra los superhéroes corruptos, sino que introduce una tensión interna: el riesgo de que Butcher se convierta en aquello que siempre combatió. Su cruzada ya no distingue entre enemigos y aliados, lo que anticipa un escenario de confrontación directa.

Si esta tendencia se consolida, el desenlace podría ser contundente: el equipo obligado a detener a su propio líder para evitar consecuencias mayores, en un cierre que redefiniría el eje moral de la historia.

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