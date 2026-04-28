¿Prohibido dejar al perro solo? El país que impone multas de hasta 10.000 dólares si tu mascota pasa 24 horas sin compañía

Tener un perro ha dejado de ser una cuestión de libertad absoluta para convertirse en una responsabilidad regulada por el cronómetro. En un movimiento pionero para la protección de los animales, España implementó una normativa que pone límites estrictos al tiempo que una mascota puede permanecer sin supervisión humana.

El límite de las 24 horas

La legislación española es clara: ninguna mascota puede quedarse sola por más de tres días consecutivos. Sin embargo, para los perros —considerados animales con necesidades sociales y físicas más demandantes— el plazo es mucho más restrictivo. Dejarlos sin compañía por más de 24 horas ya se considera una infracción, según publica el portal TN.

La ley fundamenta esta decisión en que los canes requieren:

Atención frecuente: Supervisión constante para evitar accidentes.

Contacto humano: Garantizar el bienestar emocional y reducir el estrés por separación.

Espacios dignos: Se prohíbe terminantemente dejarlos en balcones, terrazas, azoteas, sótanos o vehículos, espacios que ahora se consideran inadecuados para su bienestar, incluso por periodos cortos.

Sanciones económicas: el costo de la soledad

El incumplimiento de estos plazos no queda en una simple advertencia. Las autoridades españolas han establecido un régimen de sanciones que varía según la gravedad del caso y el riesgo para el animal:

Infracciones leves: Pueden recibir multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros (aproximadamente 10.800 dólares).

Infracciones graves: Las multas escalan de 10.000 a 50.000 euros .

Infracciones muy graves: En casos de negligencia extrema, las sanciones pueden alcanzar los 200.000 euros.

Dejar a un perro solo por más tiempo del permitido suele encuadrarse en estas categorías, especialmente si se demuestra que la mascota sufrió estrés, falta de cuidados básicos o riesgo para su salud.

¿Un modelo para el resto del mundo?

Esta medida busca no solo castigar, sino educar a los dueños sobre la importancia del cuidado activo. Mientras que para algunos ciudadanos la ley parece rigurosa, para las asociaciones protectoras de animales es un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de los animales.

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