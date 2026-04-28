Sentencian a tres años a cuatro sujetos por robo en el hangar Coloradillo de Warnes

Cuatro personas aprehendidas tras ingresar a robar al hangar Coloradillo, en la zona de Warnes, fueron sentenciadas a tres años de cárcel por el delito de robo agravado. La pena deberá ser cumplida bajo detención domiciliaria, mientras continúan las investigaciones para identificar al resto de los involucrados.

La decisión judicial fue asumida luego de una audiencia cautelar desarrollada en el municipio de Warnes, donde se valoraron los antecedentes del caso ocurrido la noche del sábado.

El fiscal asignado a la investigación, Michael Medina, informó que los acusados ingresaron al hangar ubicado en la localidad de Coloradillo y que la autoridad jurisdiccional determinó imponer la sentencia condenatoria de tres años por robo agravado.

Según el reporte preliminar de los militares que custodiaban el lugar, al menos 30 personas llegaron a bordo de motocicletas y una camioneta con el objetivo de sustraer objetos almacenados bajo resguardo de Dircabi y personal militar.

Durante la intervención, las autoridades encontraron en poder de uno de los ahora sentenciados varios bidones de gasolina que presuntamente fueron sacados del interior de los hangares.

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