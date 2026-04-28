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Asambleísta electa luce traje chiquitano y realza identidad cultural

La asambleísta electa María René Álvarez captó la atención en la jornada de acreditación al vestir un traje elaborado íntegramente por artesanas y diseñadoras de la Chiquitanía.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 16:01

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La asambleísta electa por la alianza Libre, María René Álvarez, recibió este martes su credencial por parte del órgano electoral, en el marco de la jornada de acreditación de autoridades subnacionales en Santa Cruz.

Durante el acto, llamó la atención el atuendo que lució la autoridad electa, un traje elaborado por artesanas y diseñadoras de la región chiquitana, destacando la identidad cultural del oriente boliviano.

Álvarez expresó su orgullo por vestir esta indumentaria en un acto formal en el que fue reconocida oficialmente como autoridad electa.

“Luzco este traje hecho por manos de nuestras artesanas chiquitanas y la hemos denominado la moda chiquitana; es una muestra para realzar la identidad cultural de nuestra región”, manifestó.

La entrega de credenciales forma parte del proceso de cierre administrativo de las elecciones subnacionales 2026. En total, 822 autoridades electas fueron acreditadas en el departamento de Santa Cruz.

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