Ataque en Cochabamba: intentan asaltar y abusar de una mujer en plena calle

La Policía investiga un violento hecho ocurrido el pasado domingo en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde una mujer de nacionalidad brasileña fue víctima de un intento de robo y agresión sexual en plena vía pública.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue abordada de manera sorpresiva por un sujeto mientras caminaba por el sector.

El agresor la amenazó con un arma blanca, le provocó una herida en el cuello con un cuchillo e intentó abusar sexualmente de ella, además de sustraerle sus pertenencias.

La mujer logró pedir auxilio a gritos, lo que permitió alertar a vecinos y activar la intervención policial. Efectivos se trasladaron rápidamente al lugar; sin embargo, el atacante, al percatarse de la presencia policial y del movimiento de los vecinos, huyó del sitio.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico para su atención, mientras la Policía inició las investigaciones para identificar y capturar al responsable del hecho.

Las autoridades continúan con el rastrillaje en la zona y el análisis de cámaras de seguridad para dar con el paradero del agresor, quien permanece prófugo.

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