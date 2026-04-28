Caso Banco Unión: rechazan procedimiento abreviado a Pari y arranca el juicio oral

El juicio por el millonario desfalco al Banco Unión ingresó a su etapa oral este miércoles en el Palacio de Justicia de la ciudad de La Paz, donde el principal acusado, Juan Franz Pari, intentó acogerse a un procedimiento abreviado que fue rechazado por el tribunal.

“Se ha dado inicio al juicio oral público contradictorio dentro del caso del Ministerio Público contra Juan Franz Pari sobre el desfalco de dineros que habría ocurrido en esta entidad financiera”, informó el abogado Gary De La Fuente.

De acuerdo con el reporte, durante la primera fase de la audiencia se presentaron incidentes y excepciones por parte de la defensa, que buscaba una salida alternativa al juicio.

“Como primera etapa se ha desarrollado la presentación de incidentes y excepciones, y el principal involucrado ha solicitado la aplicación de procedimiento abreviado”, explicó.

Sin embargo, esta solicitud fue negada por la autoridad judicial.

“La misma ha sido rechazada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Paz, que lleva adelante la prosecución del juicio”, añadió.

El caso se remonta a 2017, cuando se descubrió un desfalco superior a los 37 millones de bolivianos en la entidad financiera estatal, hecho por el cual Pari cumple detención preventiva desde ese año. Tras la instalación de la audiencia en horas de la mañana, el tribunal determinó un cuarto intermedio.

“Se ha dispuesto un cuarto intermedio y se prevé que el juicio se retome en horas de la tarde”, se informó.

El proceso judicial continúa bajo expectativa, debido a la magnitud del daño económico y al impacto que tuvo este caso en el sistema financiero nacional.

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