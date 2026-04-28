Robo a casa de Eva Copa: qué objetos sustraídos pertenecían al "Ken boliviano"

El caso del robo ocurrido en la vivienda de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dio un giro en las últimas horas luego de que la Fiscalía identificara al propietario de los objetos sustraídos.

El fiscal de materia Marco Antonio Araníbar informó este lunes que la principal víctima es Jhonatan Jamil Figueroa Meneses, conocido como el “Ken boliviano” y pareja de la autoridad edil. Según su declaración, varios de los bienes robados —incluida una caja fuerte y relojes de colección— serían de su propiedad.

“La denunciante es la hermana (de Eva Copa) y hay una tercera persona que ha venido a declarar. La víctima principal es el ciudadano Jhonatan Jamil Figueroa Meneses, quien refiere ser propietario de la caja fuerte y de otros objetos”, explicó Araníbar.

De acuerdo con los primeros datos, el robo se produjo la noche del sábado, cuando no había personas en el inmueble, ubicado en un barrio de la ciudad de El Alto. La denuncia fue presentada por Patricia Copa Murga, hermana de la alcaldesa.

El fiscal detalló que la vivienda estaba habitada por Eva Copa, su hermana y Figueroa Meneses.

En un primer momento, se informó que los delincuentes se llevaron aproximadamente Bs 500.000, $us 17.000, además de relojes de colección, joyas, equipos electrónicos y una caja fuerte. Sin embargo, la alcaldesa evitó confirmar estos montos y cuestionó la difusión de esa información.

“Estoy segura de que esto ha sido muy bien planificado. Han vulnerado todo el sistema de seguridad. No soy la única que vive en esa casa y las cosas robadas tampoco eran solo mías. Tenemos que esperar la investigación”, afirmó Copa.

La autoridad también expresó el impacto personal del hecho: “Ha sido un momento muy difícil para nosotros”, señaló, en una semana marcada además por el reciente nacimiento de su bebé.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan identificar a los responsables del robo y esclarecer las circunstancias del hecho.

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