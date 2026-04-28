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Policial

Embarrancamiento en Tarija: revelan lista de pasajeros del bus siniestrado

El reporte oficial de Tránsito detalla la identidad de varios ocupantes del vehículo que cayó en el sector Tojo, dejando fallecidos y heridos. El hecho continúa en investigación.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 12:12

Accidente en ruta a Villazón: estos son los pasajeros del bus. Foto El Chaqueñito.
Tarija, Bolivia

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El reporte oficial de la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial confirmó nuevos detalles del fatal embarrancamiento de un bus ocurrido la madrugada del 28 de abril en la ruta entre Tarija y Villazón, a la altura del sector Tojo, en el municipio de Yunchará.

El hecho se registró aproximadamente a las 03:00, cuando el ómnibus de la empresa Narváez —que había partido a las 21:00 desde Tarija— se precipitó a un barranco de gran profundidad y posteriormente sufrió un vuelco de tonel.

Según datos preliminares, el conductor René Garnica habría perdido el control del vehículo, presuntamente por una falla mecánica. El caso es investigado por personal de Tránsito.

Fallecidos y heridos

El informe policial da cuenta de cuatro personas fallecidas (tres hombres y una mujer, aún no identificados), además de varios heridos, entre ellos el propio conductor y otros pasajeros trasladados a centros médicos.

Lista de pasajeros que viajaban en el bus

El reporte detalla la siguiente nómina preliminar de pasajeros:

  • Clarisa Flores

  • Vilma Subelza

  • Rodrigo Roman

  • Bonifacio Roman

  • Wlather Gutierrez

  • Patricia Saiquita

  • Luis Vilte

  • José Luis Lopez

  • Luis Diaz

  • Alex Farfan

  • Esugeniua (dato incompleto)

  • Manuel Tejerina

  • Flores (sin especificar)

  • Flores (sin especificar)

  • Flores (sin especificar)

  • Mirian Serapio

Las autoridades aclararon que la lista aún es preliminar y podría actualizarse conforme avancen las investigaciones y la identificación oficial de las víctimas.

El hecho dejó además daños materiales de consideración y generó una rápida movilización de equipos de emergencia, que trabajaron en el rescate y evacuación de los afectados.

La investigación continúa para establecer con precisión las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

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