Un partido de fútbol sala infantil en Argentina terminó en un grave hecho de violencia luego de que un padre disparara contra otro tras una discusión originada por una pelea entre dos niños de 10 años.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente comenzó cuando los menores protagonizaron una riña dentro de la cancha y uno de los padres intervino para detener la situación. Minutos después, el padre del otro niño regresó alterado al escenario deportivo y encaró al hombre.

Durante el enfrentamiento entre ambos adultos, la víctima golpeó en el rostro al agresor, quien posteriormente sacó un arma de fuego y le disparó en una de las piernas antes de huir del lugar.

El hombre herido declaró a medios locales que el proyectil continúa alojado en su pierna izquierda, mientras recibe atención médica por las lesiones sufridas.

Las autoridades iniciaron una investigación para dar con el responsable y esclarecer las circunstancias del ataque, ocurrido en un evento deportivo donde participaban menores de edad.

A continuación, el video:

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