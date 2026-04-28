Ciudadanos de EEUU se agrupan para frenar política de deportación que "devasta familias"

Ciudadanos estadounidenses han formado una agrupación llamada 'Connected Americans' para denunciar la política migratoria del Gobierno de Donad Trump y frenar las detenciones y deportaciones masivas "que han devastado sus familias".

Según un comunicado y sus redes sociales, el grupo celebró un evento en Fildelfia, ciudad simbólica por ser "la cuna de la nación", en su 250 aniversario, al que acudieron un centenar de participantes de todo el país para contar las historias de sus familias y de las comunidades afectadas por estas políticas.

Entre los participantes citados, una profesora de Pensilvania llamada Ángela relató que su marido ha sido trasladado "dieciséis veces a once centros (de detención) en los últimos ocho meses" y en diferentes estados, incluso tras haber ganado su caso migratorio, mientras ella mantiene junta a su familia.

Josué, un pastor religiosos de Texas, reveló que en su congregación hay miembros en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y "la gente tiene miedo", y Nathaly, una profesora de Nueva Jersey, aseguró que en su escuela los niños "están preocupados por sus padres".

"Algunos no saben si su papá o mamá estará ahí cuando lleguen a casa. Ese miedo les sigue a la clase, afecta a su concentración, su asistencia y su capacidad para ser completamente niños", apostilló la docente, que abogó por inspirar a otros a hablar y tomar acción.

Otros grupos activistas han expresado su apoyo a este movimiento de estadounidenses, como 'Shared Future' y 'United we Dream', dos importantes redes proinmigrantes que movilizan a jóvenes y que luchan por los derechos de los "soñadores" (beneficiarios del programa DACA).

Durante el evento, celebrado a principios de mes, se realizó una mesa redonda moderada por la periodista Paola Ramos, donde los participantes pudieron asistir a formaciones, sesiones de estrategia y otras actividades para tener "herramientas" de acción y concienciación sobre el sistema migratorio, indica la nota.

Mira la programación en Red Uno Play