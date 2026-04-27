La Ruta Nacional N°9 fue escenario de un procedimiento contra el narcotráfico de gran escala en el norte de Tucumán, Argentina. Efectivos del Escuadrón 55 de la Gendarmería interceptaron un cargamento crítico tras una maniobra desesperada de los delincuentes en las cercanías del peaje Molle Yaco.

El incidente comenzó cuando los ocupantes de un vehículo avistaron el retén federal y realizaron un peligroso giro en U para escapar. Tras una breve persecución, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando violentamente contra un árbol a un lado de la carretera.

El hallazgo y la huida frustrada

Los sospechosos abandonaron el vehículo accidentado inmediatamente después del impacto para intentar perderse entre la espesa vegetación de la zona rural. Sin embargo, los agentes que registraron el interior de la movilidad descubrieron rápidamente múltiples bultos que contenían paquetes rectangulares de color blanco.

Las pruebas de narcotest confirmaron que el cargamento consistía en 240 kilogramos de cocaína de máxima pureza listos para su distribución. Mientras se aseguraba la sustancia, un operativo cerrojo se desplegó por los campos aledaños con el apoyo de la Policía de Tucumán.

Conexiones con el "Patrón del Norte"

La búsqueda intensiva culminó con la captura de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad boliviana, que permanecían ocultos entre los arbustos. Por disposición del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales de San Miguel de Tucumán.

Un detalle crucial del operativo fue la marca en bajo relieve con la figura de un cetáceo que presentaban los panes de droga. Según los investigadores, este sello vincula el cargamento con la organización de Delfín Castedo, conocido históricamente como el ‘Patrón del Norte’.

Este secuestro estaría relacionado con un hallazgo previo de 172 kilos de estupefacientes en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa. Las autoridades mantienen la vigilancia estricta en la frontera norte para desarticular estas células que operan bajo marcas de origen boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play