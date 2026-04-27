Sin gasolina ni diésel: Persiste el desabastecimiento en la ciudad de La Paz

La escasez de combustible continúa golpeando a la ciudad de La Paz. Este lunes, en un surtidor ubicado en la avenida Montes, se confirmó que no hay venta ni de gasolina ni de diésel, situación que mantiene en vilo a conductores y transportistas.

Desde tempranas horas, el personal del lugar colocó conos para advertir a los usuarios sobre la falta total de carburantes. Pese a ello, largas filas de buses y otros motorizados permanecen en el lugar a la espera de una posible reposición.

“Anoche llegó una cisterna de diésel, pero hasta las tres de la mañana se terminó todo”, informaron encargados del surtidor, quienes además señalaron que no existe un horario definido para la llegada de un nuevo cargamento.

El desabastecimiento afecta principalmente al transporte público, interprovincial y pesado, sectores que dependen directamente del diésel para operar. Muchos de estos vehículos permanecen paralizados, lo que repercute en el traslado de pasajeros y mercancías.

La situación agrava aún más el conflicto en distintos sectores, que ya han anunciado movilizaciones y bloqueos exigiendo soluciones inmediatas a la crisis de combustible en el país.

Mira la programación en Red Uno Play