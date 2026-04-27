La Paz inaugura su primer folklódromo con miles de danzarines

La cultura tomó las calles… y ahora tiene casa propia.

La ciudad de La Paz inauguró su primer folklódromo, un espacio destinado exclusivamente a entradas y expresiones culturales, ubicado en la avenida Apumalla.

UN ESTRENO A PURO FOLCLORE

El debut no pasó desapercibido.

Miles de danzarines y devotos participaron en la preentrada del Señor de la Santa Cruz de Colquepata, llenando la avenida de música, color y tradición.

UN ESPACIO HECHO PARA LA CULTURA

El alcalde Iván Arias destacó que este nuevo escenario permitirá desarrollar entradas folklóricas en mejores condiciones.

Según explicó, el lugar ofrece:

Mayor amplitud

Mejor organización

Menor impacto en el tráfico urbano

“La avenida es amplia y permite que las fraternidades desfilen con tranquilidad”, señaló la autoridad.

MÁS QUE UNA VÍA, UN ESCENARIO

Desde la planificación urbana, la Apumalla deja de ser solo una vía de circulación para convertirse en un punto estratégico para el desarrollo cultural.

El objetivo: ordenar, potenciar y visibilizar las expresiones folklóricas paceñas.

La inauguración se da en la antesala de la entrada principal del Señor de Colquepata, que se realizará el 1 de mayo en Copacabana.

Con este nuevo espacio, La Paz no solo suma infraestructura, sino que reafirma su identidad.

Porque aquí, la cultura no solo se vive… ahora también tiene su propio escenario.

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