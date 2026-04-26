Paz condena ataque contra Donald Trump y se suma al rechazo internacional

El presidente Rodrigo Paz se pronunció este domingo a través de su cuenta en X para rechazar el ataque contra el mandatario estadounidense Donald Trump, sumándose a las expresiones de condena de otros jefes de Estado que advirtieron sobre la necesidad de preservar la democracia y la seguridad política.

“Bolivia por constitución y por sus valores democráticos rechaza categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia contra personas o instituciones puede tener cabida en una sociedad democrática”, escribió Paz en X.

Su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con su el estadounidense, Donald Trump, tras el tiroteo en una cena de gala en la que participaba con corresponsales en Washington.

"Brasil repudia enérgicamente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger", dijo en sus redes sociales Lula, quien se recupera de dos procedimientos médicos en los que se trató una lesión en la piel y una tendinitis en la mano.

De igual manera, Egipto, Arabia Saudí y Kuwait condenaron el tiroteo registrado anoche en el hotel donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama y varios miembros de su Administración, y se solidarizaron con el mandatario estadounidense.

"Condeno enérgicamente este acto criminal y reitero nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia política y terrorismo, que representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de las sociedades", dijo en su cuenta de X el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí manifestó en un escueto comunicado su "solidaridad" con EE.UU. y reafirmó su "rechazo a todas las formas de violencia".

En este sentido, Kuwait también condenó el "intento de asalto armado" contra Trump, recordó que Estados Unidos es un "país amigo" y expresó su solidaridad con Washington, de acuerdo con otro comunicado del Ministerio de Exteriores de la pequeña nación del golfo Pérsico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró "inaceptable" el tiroteo en el acto con la prensa al que asistía el sábado por la noche Donald Trump y manifestó al presidente estadounidense todo su apoyo.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron señaló que "el ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no tiene nunca cabida en democracia".

El jefe del Estado francés concluyó ese mensaje enviando a Donald Trump "todo (su) apoyo".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también expresó su solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y advirtió de que "ningún odio político" debe tener cabida en las democracias.

"Deseo expresar mi plena solidaridad y más sincera cercanía al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente Vance y a todos los presentes por lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de ayer por la noche", afirmó la mandataria italiana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y añadió: "Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información".

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), condenó "enérgicamente" el tiroteo en el acto con la prensa al que asistía el sábado por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no se puede tolerar la "violencia política".

En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, Montenegro condenó "el intento de atentado de esta noche contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Turmp", y agregó que "la democracia y quienes la defienden no pueden tolerar ni transigir con la violencia política".

Trump y otros altos cargos de su Gobierno tuvieron que ser evacuados a las prisas de la cena por los servicios secretos después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.

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