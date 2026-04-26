Brillante ingeniero y "Tutor del Mes": El inesperado perfil del hombre que disparó en la cena de Trump

A medida que avanzan las horas tras el tiroteo en el Hotel Washington Hilton, las autoridades han comenzado a armar el complejo rompecabezas sobre la identidad de Cole Tomas Allen. Lo que emerge es el perfil de un ciudadano con un historial académico brillante y una carrera profesional estable, lo que hace aún más desconcertante su violento proceder el pasado sábado.

Un currículum de excelencia

Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, no encajaba a simple vista en el perfil de un atacante violento. Según datos obtenidos de su perfil profesional y registros académicos, su trayectoria incluye:

Educación de élite: Graduado en ingeniería por el prestigioso Instituto Tecnológico de California (Caltech) .

Investigación espacial: En 2014, obtuvo una beca de investigación en la NASA mientras realizaba su maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Reconocimiento docente: Trabajaba como desarrollador de videojuegos independiente y tutor en la empresa C2 Education. Sorprendentemente, en diciembre de 2024 fue nombrado "Profesor del Mes" por su excelente labor pedagógica.

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos). EFE/ @realDonaldTrump

El ataque: 45 metros de distancia y un agente herido

El presidente Donald Trump, quien difundió imágenes de Allen sometido en el suelo, explicó que el agresor se encontraba a unos 45 metros del salón principal. "Era una habitación muy segura", afirmó el mandatario, describiendo a Allen como una persona "muy enferma".

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Allen irrumpió en un pasillo del hotel, corriendo a toda velocidad con un arma hacia el salón del evento. En el enfrentamiento, Allen disparó a quemarropa contra un agente del Servicio Secreto. El oficial salvó su vida gracias al uso de un chaleco antibalas y ya recibió el alta médica.

Se conoció que el tirador fue designado "profesor del mes" por sus buenas labores en diciembre de 2024. (Foto: X / @RT_com)

Huésped del hotel y "Lobo Solitario"

Una de las revelaciones más críticas de la investigación es que Allen era huésped del Hilton, lo que facilitó su acceso a las áreas restringidas con "varias armas". El subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, fue tajante al declarar: "Un cobarde intentó crear una tragedia nacional".

Mientras Allen permanece bajo observación en un hospital de Washington D.C., el FBI ha acordonado su vivienda en Torrance. Agentes federales rodean la propiedad a la espera de una orden de registro para buscar pruebas que aclaren el motivo del ataque.

El alcalde de Torrance, George K. Chen, expresó la consternación de su comunidad: "Torrance es una comunidad construida en el respeto y el trabajo duro. Nos oponemos firmemente a la violencia política y el extremismo. Nuestros valores son más fuertes que las acciones de cualquier persona".

La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que Allen ya enfrenta dos cargos por delitos graves: Tenencia y uso de armas de fuego durante un delito violento; además de agresión a un funcionario federal con un arma peligrosa.

Hasta el momento, aunque se le ha calificado como un "lobo solitario", el objetivo final de su incursión armada sigue bajo estricta investigación federal.

Con datos de EFE y TN.

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