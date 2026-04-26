En una comparecencia ante la prensa cerca de la medianoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un relato detallado y personal sobre los momentos de tensión vividos en el Washington Hilton. Acompañado por la primera dama, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche, el mandatario confesó que inicialmente no identificó el peligro.

Una confusión acústica

Fiel a su estilo, Trump describió cómo el estruendo de los disparos se mezcló con los sonidos habituales de una cena de gala de tal magnitud.

"Estábamos sentados uno al lado del otro y escuché un sonido; pensé que era una charola (bandeja) que se había caído. Lo he escuchado varias veces, fue un sonido fuerte que venía de lejos", explicó el presidente. "Me asomé para ver qué pasaba; probablemente debí haberme agachado antes".

Según el mandatario, fue la primera dama, Melania Trump, quien detectó la gravedad de la situación de inmediato. "Ella fue muy consciente, sabía exactamente qué ocurría. Dijo: 'es un sonido muy malo'. Nos llevaron rápidamente", añadió.

El presidente destacó que, a diferencia del atentado sufrido en Pensilvania en julio de 2024, el perímetro de seguridad en el hotel funcionó con mayor eficacia. Aseguró que el atacante, a quien calificó como "un loco" y un posible "lobo solitario", estuvo siempre lejos de alcanzar el salón principal, el cual se encontraba sellado.

"El Servicio Secreto actuó de manera muy rápida; mejor que en Butler", afirmó Trump, reconociendo la labor de los agentes que evacuaron no solo a su familia, sino también al vicepresidente JD Vance y al presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Un toque de ironía ante el peligro

A pesar de la gravedad del evento, el mandatario se tomó un momento para bromear sobre los riesgos de su cargo y la situación política actual:

Sobre los riesgos: "Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho, a lo mejor habría pasado de esto", comentó entre risas.

Sobre el atacante: Trump incluso llegó a publicar en sus redes sociales imágenes del sospechoso, Cole Tomas Allen, neutralizado en el suelo por los agentes.

Mientras el FBI continúa interrogando a testigos y analizando el material incautado en la habitación de hotel del sospechoso, la ciudad de Washington permanece en alerta máxima. El fiscal general confirmó que Allen enfrentará cargos federales este lunes, mientras se intenta determinar qué falló en el control de acceso inicial que permitió al ingeniero californiano ingresar con un arsenal al edificio.

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