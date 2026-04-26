Un nuevo video aficionado obtenido en las últimas horas ofrece una perspectiva inédita y estremecedora del momento en que el expresidente Donald Trump y JD Vance fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto, luego de que se desatara un tiroteo durante la Cena de Corresponsales en el Hotel Hilton.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales y medios de comunicación, captan la tensión inmediata en el salón de baile cuando las detonaciones interrumpieron el evento. En el clip se observa cómo los agentes de seguridad forman un escudo humano alrededor de los líderes políticos, coordinando una salida agresiva y veloz mientras los invitados buscaban refugio bajo las mesas.

El perfil del atacante y el arsenal incautado

El sospechoso ha sido identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente de California. Según los informes oficiales de la Policía de Washington, Allen no era un intruso externo convencional; se encontraba hospedado en el mismo hotel donde se realizaba la gala.

Al momento de su detención en un punto de control de seguridad, el sujeto portaba un arsenal considerable que incluía una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

El jefe interino de la policía, Jeffery Carroll, confirmó que Allen "intercambió disparos" con las fuerzas del orden antes de ser neutralizado. A pesar de la violencia del encuentro, el sospechoso no resultó herido por bala, aunque fue trasladado a un hospital para una evaluación psiquiátrica, según informa CNN.

Un "actor solitario" con trasfondo académico

Las investigaciones preliminares, que incluyeron el cateo de su habitación en el Hilton y su residencia en el sur de California, sugieren que Allen actuó solo. Sorprendentemente, los registros públicos muestran un perfil alejado del entorno criminal: el sospechoso es graduado en ingeniería por el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y se desempeñaba como profesor y desarrollador de videojuegos.

La fiscal federal Jeanine Pirro anunció que Allen enfrentará cargos graves este lunes, incluyendo agresión a un funcionario federal con arma peligrosa. Entre las víctimas se encuentra un agente del Servicio Secreto que recibió un impacto de bala, pero que ya ha sido dado de alta gracias a que su chaleco antibalas evitó una herida mortal.

"Vimos al hombre armado claramente en el suelo disparando a pocos pasos", relató Wolf Blitzer de CNN, quien presenció el ataque de primera mano antes de ser derribado al suelo por un oficial para su protección.

Mientras el mundo político condena el atentado, este nuevo video del ángulo de evacuación pone en relieve la vulnerabilidad de uno de los eventos más blindados de la capital estadounidense y la rápida reacción que evitó una tragedia de proporciones históricas.

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