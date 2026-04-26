Así fue el momento: evacúan a Donald Trump en plena cena tras alerta de disparos

Gritos, invitados en el suelo y una evacuación en segundos marcaron la noche en Washington. No se reportaron heridos.
25/04/2026 21:58
Escuchar esta nota
Todo ocurrió en cuestión de segundos. La transmisión estaba en curso, el ambiente era protocolar y festivo… hasta que un fuerte estruendo rompió la calma.
Las imágenes captan el instante exacto en que el equipo de seguridad irrumpe en el salón y ordena evacuar de inmediato a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Gritos, confusión y gente en el suelo
“¡Hágase a un lado, señor!” y “¡Agáchense!” fueron algunos de los gritos que se escuchan en los videos, mientras cientos de asistentes —entre periodistas, celebridades y autoridades— se lanzaban al suelo o buscaban resguardo bajo las mesas.
Algunos testigos aseguraron haber escuchado entre cinco y ocho disparos, lo que desató escenas de pánico dentro del salón.
Operativo en segundos
En las imágenes también se observa cómo agentes del Servicio Secreto rodean a Trump y lo retiran con rapidez, activando un protocolo de máxima seguridad.
Mientras tanto, efectivos de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio, reforzando el control y permitiendo la evacuación ordenada de los asistentes, sin posibilidad de reingreso.
Alta tensión, sin heridos
Entre los presentes se encontraban figuras de alto nivel como la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente JD Vance; el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.
Pese a la tensión, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos y que el evento será reanudado tras el incidente.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
22:40
00:00
01:00
03:00
05:55
21:00
22:40
00:00
01:00
03:00
05:55