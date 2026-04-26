Así fue el momento: evacúan a Donald Trump en plena cena tras alerta de disparos

Todo ocurrió en cuestión de segundos. La transmisión estaba en curso, el ambiente era protocolar y festivo… hasta que un fuerte estruendo rompió la calma.

Las imágenes captan el instante exacto en que el equipo de seguridad irrumpe en el salón y ordena evacuar de inmediato a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Gritos, confusión y gente en el suelo

“¡Hágase a un lado, señor!” y “¡Agáchense!” fueron algunos de los gritos que se escuchan en los videos, mientras cientos de asistentes —entre periodistas, celebridades y autoridades— se lanzaban al suelo o buscaban resguardo bajo las mesas.

Algunos testigos aseguraron haber escuchado entre cinco y ocho disparos, lo que desató escenas de pánico dentro del salón.

Operativo en segundos

En las imágenes también se observa cómo agentes del Servicio Secreto rodean a Trump y lo retiran con rapidez, activando un protocolo de máxima seguridad.

Mientras tanto, efectivos de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio, reforzando el control y permitiendo la evacuación ordenada de los asistentes, sin posibilidad de reingreso.

Alta tensión, sin heridos

Entre los presentes se encontraban figuras de alto nivel como la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente JD Vance; el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Pese a la tensión, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos y que el evento será reanudado tras el incidente.

Mira la programación en Red Uno Play