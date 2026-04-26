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¡De otro planeta! Bombazo desde mitad de cancha sacude el fútbol uruguayo y suena para el Puskas

Franco Pizzichillo marcó un golazo desde mitad de cancha en Uruguay que ya es viral y se perfila como candidato al Premio Puskas.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

25/04/2026 21:33

¿Es el gol del año? Tremendo bombazo desde mitad de cancha sorprende al mundo. Foto: RRSS
Uruguay.

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El fútbol uruguayo regaló una joya que ya recorre el planeta. Franco Pizzichillo se convirtió en protagonista absoluto tras marcar un espectacular gol desde mitad de cancha en la goleada 4-1 de Montevideo City Torque sobre Boston River, por el Torneo Apertura.

La acción ocurrió a los 17 minutos del partido, cuando el balón quedó suelto en el círculo central y Pizzichillo no dudó: sacó un potente remate que recorrió gran parte del campo y terminó dentro del arco rival, sorprendiendo a todos, incluido el arquero.

El tanto desató la euforia en el estadio Charrúa y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde ya es considerado como uno de los mejores goles del año y firme candidato al Premio Puskás.

Pero la noche del futbolista uruguayo no terminó ahí. Apenas cuatro minutos después, volvió a aparecer para firmar su doblete con una gran definición tras asistencia de Pablo Siles, consolidando su papel como figura del encuentro.

El dominio del Torque continuó en el complemento, con goles de Gonzalo Montes y Sebastián Cáceres, mientras que Boston River solo pudo descontar a través de Franco Pérez.

Con este triunfo, Montevideo City Torque consiguió su primera victoria en el torneo, pero más allá del resultado, la jornada quedará marcada por un gol que ya compite por quedar en la historia.

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