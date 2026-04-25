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La ciencia lo confirma: esta es la hora en la que tu cerebro rinde mejor

El rendimiento mental no es constante. Factores biológicos como el ritmo circadiano determinan cuándo estamos más concentrados, creativos y eficientes.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 11:34

La ciencia explica cuándo tu cerebro alcanza su máximo nivel. Imagen referencial.
Mundo

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No todas las horas del día son iguales para tu mente. Aunque muchas rutinas se organizan por obligaciones, la ciencia señala que existe un momento específico en el que el cerebro alcanza su mejor rendimiento.

Ese punto máximo está directamente ligado al ritmo circadiano, el reloj interno que regula el sueño, la energía y la atención.

¿Cuál es la mejor hora para pensar?

Diversos estudios coinciden en que, en la mayoría de las personas, el cerebro rinde mejor entre las 9:00 y las 12:00 de la mañana.

En ese tramo:

  • La concentración es más alta
  • La memoria funciona con mayor precisión
  • La capacidad de resolver problemas mejora

Es el momento en que el cuerpo ya “despertó” por completo y alcanza su nivel óptimo de alerta.

¿Por qué ocurre?

Durante la mañana se activan procesos clave:

  • Aumenta el cortisol, hormona que eleva la atención
  • El cerebro está descansado tras el sueño
  • Aún no hay fatiga acumulada

Esto convierte a esas horas en el mejor espacio para tareas exigentes.

No todos funcionan igual

Aquí entra el concepto de cronotipo.

  • Personas matutinas: rinden mejor temprano
  • Personas nocturnas: alcanzan su pico más tarde

Por eso, no todos se sienten productivos a la misma hora.

Cómo organizar tu día según tu cerebro

Aprovechar estos ciclos puede marcar la diferencia:

  • Mañana: tareas complejas, estudio, decisiones importantes
  • Tarde: creatividad, reuniones, trabajo colaborativo
  • Noche: actividades ligeras o cierre del día

Cómo potenciar tu rendimiento

Más allá del horario, hay hábitos clave:

  • Dormir entre 7 y 9 horas
  • Mantener rutinas regulares
  • Reducir distracciones en momentos clave
  • Alimentarte de forma equilibrada

Tu cerebro tiene horarios. Identificar cuándo rinde mejor y ajustar tu rutina puede ayudarte a ser más productivo sin trabajar más, sino mejor.

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