De Santa Cruz al podio: boliviana de 13 años hace historia en el mar

Una historia que rompe barreras y desafía geografías. La joven boliviana Valeria Suárez Landívar, de apenas 13 años, se consagró campeona del Bodyboard Camp Portofino 2026, disputado en Antofagasta, destacando frente a competidores de alto nivel.

El logro adquiere un valor especial: Bolivia no cuenta con salida soberana al mar, pero eso no fue impedimento para que la atleta alcance lo más alto del podio.

De Santa Cruz al océano

Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Valeria llegó a Chile en 2017 junto a su familia. Ese mismo año conoció el mar y comenzó una historia que hoy se convierte en inspiración.

Su formación en el bodyboard inició gracias a programas deportivos gratuitos en su unidad educativa, donde descubrió su talento y desarrolló sus habilidades.

Talento que supera barreras

Su madre, Karen Landívar, destacó que el acceso al deporte fue posible pese a limitaciones económicas, gracias al apoyo de iniciativas comunitarias.

Hoy, Valeria combina sus estudios con una carrera deportiva en ascenso, posicionándose como una de las jóvenes promesas del bodyboard en la región.

Un logro con impacto

El triunfo no solo marca un hito personal, sino que también:

Refuerza la presencia boliviana en deportes acuáticos

Inspira a nuevas generaciones, especialmente a mujeres

Destaca a Antofagasta como semillero deportivo

De acuerdo con reportes locales, la joven campeona podría proyectarse a nuevas competencias internacionales, consolidando su crecimiento en el circuito.

Desde un país sin litoral hasta lo más alto del podio: la historia de Valeria es una prueba de que el talento, la disciplina y la oportunidad pueden abrir camino incluso donde parecía imposible.

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