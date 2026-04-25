Comando Policial Amazónico aprehende a dos sujetos con marihuana tras persecución en Riberalta

En un operativo enmarcado en el plan de seguridad ciudadana, efectivos del Comando Policial Amazónico de Riberalta lograron la aprehensión de dos personas de sexo masculino que transportaban marihuana en un vehículo particular durante la madrugada de este sábado.

Intervención y fuga

El hecho se registró aproximadamente a las 02:45 a.m. en el Barrio 7 de agosto, sobre la avenida Manuel Oliva. Los agentes policiales identificaron un vehículo sospechoso, marca Toyota tipo Surf, color azul, con placa de control 1733-FKH, en el que se encontraban los dos sujetos.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el acompañante, identificado como Juan Gabriel Nuñez Olmos (25 años), lanzó una mochila hacia la parte posterior del motorizado e intentó escapar a pie. Durante su huida, el sospechoso trató de ingresar de manera violenta a domicilios cercanos, pero fue reducido y aprehendido por los efectivos. Producto de la persecución y el intento de ingreso forzado a las viviendas, el sujeto resultó con daños policontusos.

Hallazgo de sustancias controladas

Tras realizar la requisa correspondiente al interior del vehículo, los efectivos encontraron en la parte posterior una mochila azul que contenía una sustancia verdusca con características propias de estupefacientes.

Posteriormente, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizó la prueba de campo, la cual dio resultado positivo para marihuana.

Tanto los aprehendidos como la sustancia secuestrada fueron entregados al personal especializado de la FELCN y puestos a disposición del fiscal de turno para el inicio de las investigaciones por tráfico de sustancias controladas.

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