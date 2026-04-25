Alarma en barrio California: capturan a hombre que amenazaba a familias de Santa Cruz

Vecinos del barrio California, ubicado en la zona del sexto anillo de la Doble Vía a La Guardia en Santa Cruz, se movilizaron la noche de este viernes para capturar y reducir a un hombre que se había convertido en un peligro constante para quienes acuden al parque autonómico del sector.

Cansados de la inseguridad, los vivientes de la zona se organizaron para detener al sujeto tras ser testigos de actos obscenos y violentos. Según las denuncias, el individuo solía desnudarse en pleno espacio público a la vista de todos y amenazaba a los transeúntes utilizando un cuchillo.

"El individuo representaba un peligro inminente, especialmente para los niños que juegan en este parque", manifestaron los vecinos, quienes tras lograr reducirlo, llamaron de inmediato a las autoridades policiales para evitar que la situación pasara a mayores.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron hasta el lugar para proceder con la aprehensión del sujeto. Los reportes preliminares indican que la persona aparentemente presenta problemas mentales, situación que habría detonado su comportamiento errático y agresivo en las últimas jornadas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal o el traslado a un centro de asistencia especializada, mientras los vecinos exigen mayor vigilancia permanente en los espacios recreativos de la zona.

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