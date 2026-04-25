Investigan a ocho policías por sustancias halladas en recinto oficial

En un operativo de control interno realizado por la propia institución en Cochabamba, se descubrió una caja de cartón con doce paquetes tipo ladrillo ocultos bajo un parrillero en una unidad de la Felcn. Al respecto, el viceministro Ernesto Justiniano enfatizó: "En caso de confirmarse resultados positivos en los análisis periciales, se aplicarán las acciones legales correspondientes sin contemplación alguna".

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público ya asumió la dirección funcional del caso y remitió las sustancias al IDIF para determinar su composición química exacta a través de pruebas periciales. En este marco investigativo, ocho efectivos policiales han sido formalmente citados para prestar declaración en calidad de testigos ante las autoridades competentes.

Las autoridades han asegurado que el proceso se desarrolla con estricto apego a la ley y bajo una política de transparencia total para erradicar la corrupción. El viceministro Justiniano fue tajante al cerrar su informe sobre este incidente: "No se encubre a nadie; ni adentro, ni afuera".

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