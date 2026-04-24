Entregan citaciones en YPFB por presunto sobreprecio millonario

El Ministerio Público ha consolidado una investigación tras detectar un presunto daño económico al Estado boliviano que asciende a los 4 millones de dólares. Durante una exhaustiva jornada de seis horas, la comisión de fiscales realizó el registro del lugar de los hechos para recolectar pruebas críticas sobre irregularidades en la adquisición de crudo.

Para los investigadores, la pieza central de la investigación reside en el hallazgo de documentación técnica y legal que sugiere la existencia de un sobreprecio deliberado en las transacciones de hidrocarburos. El fiscal asignado, Omar Quisbert, informó: “Se han colectado diferentes elementos de convicción, documentos entre ellos vinculados al contrato contra figura, dichos documento serán analizados conjuntamente con la comisión de investigadores”.

Citaciones y próximos pasos

Para avanzar con la investigación, la justicia ha comenzado a emitir órdenes de citación dirigidas al personal estratégico de la estatal petrolera. Al respecto, el fiscal Quisbert puntualizó que “se han emitido diferentes citaciones a funcionarios de YPFB, quienes nos van a aclarar los informes emitidos” bajo la sospecha del daño ya establecido de 4 millones de dólares aproximadamente.

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