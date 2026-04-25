¿Por qué renunció el exviceministro Rolando Montaño?

En una conferencia de prensa, el exviceministro Rolando Montaño explicó que la decisión de presentar su renuncia irrevocable al cargo, que ocupó desde el 11 de noviembre del año pasado, fue consecuencia de la falta de coordinación interna en su trabajo. Montaño expresó que, a pesar de sus esfuerzos para implementar proyectos y trabajar por la seguridad ciudadana, no pudo alcanzar algunos de los resultados que consideraba urgentes debido a los problemas de coordinación con otras instancias del gobierno.

“La falta de coordinación ha impedido que logremos los resultados que mi trabajo demandaba. Como oficial de la Policía, siempre he trabajado para conseguir objetivos claros y eficaces, pero esta situación me ha llevado a tomar esta decisión”, señaló Montaño durante la conferencia.

Reconocimiento a su trabajo

Aunque renunció a su cargo, el viceministro destacó que su trabajo fue valorado en cuanto a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad en el país. Agradeció la oportunidad que se le dio de trabajar en el ejecutivo, destacando que su enfoque siempre fue servir a la sociedad boliviana con honor y compromiso.

“Mi trabajo fue en mérito a lo que el presidente Rodrigo Paz me encomendó, y lo hice con las agallas necesarias para luchar contra la corrupción y seguir los lineamientos de nuestro gobierno. Agradezco esta oportunidad, y aunque ya no seguiré en el cargo, mi compromiso con la seguridad y la patria continúa”, expresó Montaño.

La importancia de la coordinación

El viceministro también señaló que la falta de coordinación con otras entidades y organizaciones externas fue un factor determinante para su salida del cargo. Mencionó que su objetivo era lograr un trabajo conjunto con diversas instituciones para mejorar la seguridad en Bolivia, pero que esa falta de colaboración dificultó alcanzar los resultados esperados.

“Aunque había grandes proyectos en marcha, como la inclusión de la materia de seguridad ciudadana en la currícula educativa, la falta de coordinación y apoyo institucional nos impidió avanzar más rápido”, añadió Montaño.

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