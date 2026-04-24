El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que el gobierno tomará medidas firmes para resolver la crisis de gasolina y diésel, abordando la situación como una “hemorragia” que afecta a todos los bolivianos.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, se refirió a la actual crisis de abastecimiento de gasolina y diésel que afecta al país. En declaraciones recientes, Paredes aseguró que el gobierno tomará decisiones muy fuertes en las próximas horas para resolver este problema que considera una "hemorragia" para el país.

"El tema de la gasolina y el diésel es un punto central. Necesitamos resolverlo, y lo estamos haciendo. Entre hoy y mañana, serán testigos de las decisiones que tomaremos para cortar esta hemorragia que nos está lastimando a todos", afirmó el viceministro.

Impacto en el transporte y la economía

Paredes destacó que la escasez de combustible no solo afecta a los transportistas, sino también a la ciudadanía en general. Explicó que, en el Comando Departamental de La Paz, más de la mitad de los vehículos están en mal estado debido a la falta de combustible, lo que agrava aún más la situación.

"La falta de diésel y gasolina ha generado un caos en el transporte y está afectando el funcionamiento normal de la ciudad", indicó Paredes. También alertó sobre el saboteo de parte de organizaciones criminales, quienes estarían detrás de parte de los problemas de desabastecimiento, y aseguró que el gobierno ya tiene identificadas a estas organizaciones.

Lucha contra el sabotaje y medidas urgentes

El viceministro aseguró que, además de tomar medidas para resolver la escasez de combustibles, el gobierno está comprometido con combatir las redes criminales que están saboteando el suministro. “Es un daño claro, es un sabotaje. Y debemos actuar con firmeza. Esta hemorragia no puede continuar”, enfatizó.

Medidas inmediatas

A lo largo de los próximos días, el gobierno anunciará acciones concretas para solucionar la crisis de combustibles, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel, especialmente para el transporte y las actividades productivas del país.

Las autoridades siguen trabajando para cortar las irregularidades en la distribución de combustibles y restablecer la normalidad en el suministro, mientras intensifican las investigaciones sobre los sabotajes y el contrabando que afectan el sistema de abastecimiento.

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