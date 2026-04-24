JP Velasco propone liberar la importación de combustibles y reducir el rol de YPFB

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, propuso que la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de participar en la importación de combustibles y que esta tarea sea asumida por el sector privado.

“Tenemos que liberar la importación y distribución de manera simple, fácil y eficiente para el sector privado, y que la estatal petrolera se encargue de la exploración, que es lo que debe hacer. Hoy YPFB es un monopolio estatal que no está funcionando y ocasiona desabastecimiento”, afirmó.

Velasco cuestionó que la falta de combustibles ya no solo afecta al transporte, sino también al sector productivo de Santa Cruz, al que atribuyó el abastecimiento del 80% de los alimentos del país.

“El desabastecimiento está golpeando directamente a los productores, lo que puede tener un impacto en la provisión de alimentos”, advirtió.

Asimismo, expresó su confianza en que las nuevas autoridades del área energética puedan dar solución a esta problemática.

“Esperamos que el nuevo presidente de YPFB y el nuevo ministro de Hidrocarburos puedan resolver esta situación”, señaló.

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