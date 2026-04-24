Las autoridades mexicanas han lanzado una alerta internacional para dar con el paradero de María Erika Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, señalada como la presunta autora material del asesinato de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez (27). El crimen, que conmocionó a la opinión pública por su naturaleza posesiva y violenta, ocurrió el pasado 15 de abril en un exclusivo departamento de la zona de Polanco.

¿Quién es Erika Herrera?

María Erika Herrera no es una desconocida en el entorno social del norte de México. Según registros administrativos, la mujer cuenta con un historial vinculado a la vida pública en Ensenada, Baja California:

Actividad política: En 2016 figuró como candidata a regidora por el municipio de Ensenada.

Perfil legal: En 2017 participó como apoderada legal en diversos trámites civiles en su estado natal.

Edad: 63 años.

Quienes la conocen describen una personalidad dominante que se habría intensificado tras el nacimiento de su nieto. Según familiares de la víctima, la relación entre nuera y suegra pasó de ser "cordial" a una de hostilidad constante y comentarios pasivo-agresivos durante el embarazo de Carolina.

Erika Guadalupe Herrera Coriant

Un crimen grabado: “Tú eres mío”

La evidencia más contundente contra Herrera es un video de seguridad del departamento. En las imágenes se observa a la exMiss dirigirse a una habitación seguida de cerca por su suegra. Segundos después, se escuchan detonaciones de arma de fuego y los gritos de auxilio de la joven.

Lo más perturbador del material audiovisual es el diálogo posterior. Cuando Alejandro Sánchez, hijo de la agresora y esposo de la víctima, llega a la habitación con su bebé de ocho meses en brazos, la mujer confiesa fríamente:

“Nada, me hizo enojar... Tú eres mío y ella te robó”.

La huida y la sospecha sobre el hijo

Tras el ataque, Erika Herrera escapó y se encuentra prófuga desde hace más de una semana. Se presume que pudo haber conducido durante días desde el norte del país hacia la capital con el único objetivo de perpetrar el crimen, motivada por la idea de que Carolina estaba "separándola" de su hijo.

La investigación también mantiene bajo la lupa a Alejandro Sánchez, esposo de la víctima. Aunque él señaló a su madre como la asesina, las autoridades cuestionan por qué esperó 24 horas para denunciar el hecho. Sánchez argumentó que priorizó el bienestar del bebé antes de acudir a la policía, una explicación que no ha convencido del todo a la familia de Carolina.

Justicia para Carolina

Carolina Flores Gómez fue una destacada reina de belleza en Baja California antes de mudarse a la Ciudad de México buscando seguridad y una vida independiente junto a su pareja. Hoy, su rostro decora pancartas de justicia mientras el rostro de su suegra, Erika Herrera, circula en boletines de búsqueda.

Las autoridades solicitan a cualquier persona con información sobre el paradero de Herrera Coriand que se comunique con las embajadas o consulados correspondientes, ante la posibilidad de que intente cruzar fronteras para evadir la justicia mexicana.

Con datos de Univision, N+ y SDP Noticias.

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