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Documentos allanados en YPFB Santa Cruz serán llevados a La Paz para su investigación

El fiscal Omar Quisbert informa que la documentación recolectada durante el allanamiento en YPFB será trasladada a La Paz para su análisis detallado como parte de la investigación sobre presuntos actos de corrupción.

Juan Marcelo Gonzáles

24/04/2026 17:01

Foto: Oficians de YPFB en Santa Cruz
Santa Cruz

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El ministerio Público realizó un allanamiento en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como parte de una investigación sobre presuntos actos de corrupción. El fiscal Omar Quisbert, a cargo de la Unidad Anticorrupción, destacó que el registro en las oficinas de YPFB duró más de 5 horas, durante las cuales se recolectaron documentos clave relacionados con contratos presuntamente irregulares.

“Durante el operativo se ha colectado diversa documentación vinculada a los contratos con Trafigura. Esta documentación será enviada a La Paz para ser analizada por una Comisión de Fiscales y de Investigadores con el fin de obtener mayores datos sobre el caso”, explicó el fiscal.

Documentación crucial será trasladada a La Paz

El principal enfoque de la investigación es verificar la legalidad de los contratos y determinar si existieron irregularidades en la gestión de los recursos dentro de YPFB. Quisbert señaló que la documentación recolectada en el allanamiento será trasladada a La Paz, donde se realizará un análisis detallado y un examen más exhaustivo de los contratos y otros documentos que podrían ser relevantes para esclarecer los hechos.

“Todo el material que hemos recolectado será llevado a La Paz, donde se procederá a un análisis exhaustivo. Esto nos permitirá dar mayores elementos a la investigación y continuar con el proceso judicial correspondiente”, aseguró el fiscal.

Citarán a nuevos testigos

Además del traslado de los documentos, se han emitido citaciones a testigos para que aporten información relevante que pueda contribuir a la investigación.

“Hoy hemos citado a varios testigos que podrían tener información crucial sobre este caso”, agregó Quisbert.

Próximos pasos en la investigación

Con los documentos trasladados a La Paz, el Ministerio Público continuará avanzando en la investigación sobre los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica. Las autoridades aseguran que están comprometidas en combatir la corrupción y que este caso será tratado con la máxima seriedad.

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