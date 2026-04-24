Documentos allanados en YPFB Santa Cruz serán llevados a La Paz para su investigación

El ministerio Público realizó un allanamiento en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como parte de una investigación sobre presuntos actos de corrupción. El fiscal Omar Quisbert, a cargo de la Unidad Anticorrupción, destacó que el registro en las oficinas de YPFB duró más de 5 horas, durante las cuales se recolectaron documentos clave relacionados con contratos presuntamente irregulares.

“Durante el operativo se ha colectado diversa documentación vinculada a los contratos con Trafigura. Esta documentación será enviada a La Paz para ser analizada por una Comisión de Fiscales y de Investigadores con el fin de obtener mayores datos sobre el caso”, explicó el fiscal.

Documentación crucial será trasladada a La Paz

El principal enfoque de la investigación es verificar la legalidad de los contratos y determinar si existieron irregularidades en la gestión de los recursos dentro de YPFB. Quisbert señaló que la documentación recolectada en el allanamiento será trasladada a La Paz, donde se realizará un análisis detallado y un examen más exhaustivo de los contratos y otros documentos que podrían ser relevantes para esclarecer los hechos.

“Todo el material que hemos recolectado será llevado a La Paz, donde se procederá a un análisis exhaustivo. Esto nos permitirá dar mayores elementos a la investigación y continuar con el proceso judicial correspondiente”, aseguró el fiscal.

Citarán a nuevos testigos

Además del traslado de los documentos, se han emitido citaciones a testigos para que aporten información relevante que pueda contribuir a la investigación.

“Hoy hemos citado a varios testigos que podrían tener información crucial sobre este caso”, agregó Quisbert.

Próximos pasos en la investigación

Con los documentos trasladados a La Paz, el Ministerio Público continuará avanzando en la investigación sobre los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica. Las autoridades aseguran que están comprometidas en combatir la corrupción y que este caso será tratado con la máxima seriedad.

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