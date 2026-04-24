Aprehenden a tres colombianos por robo de Bs 100 mil a un arquitecto en Cochabamba

Efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) aprehendieron a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una presunta banda criminal internacional, implicada en un robo agravado ocurrido en la ciudad de Cochabamba, donde un arquitecto y su hijo fueron despojados de 100 mil bolivianos.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que el hecho se registró el pasado 16 de marzo en la zona de Coña Coña, cuando las víctimas fueron contactadas por una persona de nacionalidad boliviana para concretar un supuesto negocio vinculado a un proyecto de construcción y cambio de divisas.

Según la investigación, los sujetos habrían aprovechado la confianza generada para cometer el robo. “La víctima, Milton S.,, manifestó que tomó contacto con una persona que le ofreció una oportunidad de inversión”, indicó la autoridad policial.

Tras el operativo, se logró el secuestro de diferentes montos de dinero, entre ellos 6.900 bolivianos, 3.900 dólares, 1.000 dólares adicionales, 5.200 dólares, además de 1.200 pesos colombianos y otros 5.000 dólares, presuntamente vinculados a los implicados, quienes también portaban elementos de falsos de oro.

La Policía informó además que los aprehendidos cuentan con antecedentes por robo agravado en La Paz, por lo que no se descarta su vinculación con otros casos similares. En ese marco, se coordina con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para ampliar las investigaciones y esclarecer posibles hechos adicionales.

Las autoridades calificaron el caso como parte de una presunta red delictiva que operaría en distintas regiones del país mediante engaños relacionados con negocios y transacciones financieras.

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