Incendio en vivienda de Achocalla deja un fallecido tras presunta explosión por gas

Un incendio estructural registrado al interior de una vivienda en la zona Azancaria del municipio de Achocalla dejó como saldo una persona fallecida, luego de que presuntamente se produjera una explosión vinculada a una fuga de gas.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima —un hombre de aproximadamente 44 años— fue rescatada por vecinos con graves quemaduras y trasladada de emergencia hacia un centro médico en El Alto; sin embargo, llegó sin signos vitales.

“Esta persona ha sido trasladada (…) pero de acuerdo al último reporte se conoce que ya habría llegado sin signos vitales”, informó un efectivo policial.

Las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro se originó por una fuga de gas al interior del inmueble, lo que habría desencadenado la explosión y posterior incendio. No obstante, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del hecho.

Vecinos del sector relataron que acudieron de inmediato para sofocar las llamas y auxiliar a la víctima, en medio de condiciones adversas como la falta de iluminación, caminos de difícil acceso y ausencia de servicios de emergencia en el momento.

“Nosotros mismos hemos ayudado (…) estaba agonizando, no había ambulancia ni bomberos”, señalaron.

La preocupación en la zona crece, ya que algunos habitantes presumen que el incendio podría haber sido provocado debido a posibles conflictos familiares.

“Pedimos una investigación profunda (…) no sabemos si ha sido provocado”, manifestaron.

La Policía continúa con las pericias correspondientes para esclarecer el caso, mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la autopsia de ley.

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