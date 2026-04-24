Secuestran documentación de YPFB tras allanamientos por presunto sobreprecio

El Ministerio Público centró su intervención en la recolección de documentación durante los allanamientos realizados en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la investigación por presunto sobreprecio en la compra de crudo.

Durante el operativo, fiscales y efectivos policiales ingresaron a las instalaciones con el objetivo de identificar y secuestrar archivos vinculados a los procesos de contratación. Minutos después de la intervención, se observó la salida de personal policial portando documentación que será sometida a análisis técnico.

Según informó el fiscal anticorrupción Aldo Mesa, la prioridad en esta etapa es revisar los contratos suscritos para la adquisición de crudo, además de otros documentos administrativos que permitan establecer si existieron irregularidades en los costos.

“Estamos recolectando indicios para corroborar si existen los ilícitos denunciados”, señaló la autoridad, al precisar que la investigación aún se encuentra en fase preliminar y sin personas identificadas.

Los documentos incautados serán clave para determinar posibles responsabilidades en delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, en un caso que surgió tras denuncias de presuntos sobreprecios.

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