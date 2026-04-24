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Recojo de residuos en La Paz se reduce por falta de diésel

El servicio opera con restricciones y prioriza rutas críticas; autoridades piden a la población resguardar sus residuos ante posible agravamiento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/04/2026 13:59

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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La falta de diésel comienza a impactar en los servicios básicos en la ciudad de La Paz, donde el recojo de basura ya opera con limitaciones debido a problemas de abastecimiento de combustible.

Desde el municipio informaron que el servicio fue ajustado mediante un plan de contingencia que prioriza el uso de las unidades disponibles. Actualmente, alrededor de 41 camiones realizan el recojo, concentrando esfuerzos en evitar la acumulación de residuos en puntos críticos.

“Hemos suspendido algunos servicios y optimizado horarios (…) estamos previendo este problema”, señaló el director del Siremu, Willy Balderrama.

El ajuste implicó reducir frecuencias y pausar otros servicios urbanos para garantizar el funcionamiento básico del sistema de limpieza. Sin embargo, Balderrama indicó que, si el suministro de diésel no se normaliza, la situación podría agravarse en los próximos días.

En ese contexto, recomendaron a la población mantener sus residuos en casa el mayor tiempo posible para evitar la acumulación en las calles, mientras se busca estabilizar el servicio.

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