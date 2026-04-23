Atención: Alcaldía de La Paz suspende transporte municipal en ciertos horarios por falta de diésel

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la suspensión temporal del servicio de transporte municipal en horarios de menor demanda, debido a problemas en el suministro de combustible.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la decisión se debe a la “irregular provisión de diésel de la última semana”, lo que obliga a priorizar la operación de los buses en horas pico para garantizar el traslado de la mayor cantidad de usuarios posible.

“El servicio será suspendido en horarios de menor demanda, retomando la atención a la población en hora pico”, señala el comunicado difundido por el servicio La Paz BUS.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer la reanudación total de las operaciones.

Asimismo, la Alcaldía expresó sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y aseguró que se trabaja para mantener la mayor cantidad de buses operativos.

La disposición entra en vigencia desde el 23 de abril de 2025, en medio de un contexto de dificultades en el abastecimiento de combustible que afecta a distintos sectores del país.

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