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Bolivia apuesta por modernizar la justicia con encuentro regional de alto nivel

El fiscal general Roger Mariaca inauguró la reunión regional de puntos focales para integrar la tecnología en la investigación de delitos complejos. 

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 11:59

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, inauguró este jueves la reunión regional de puntos focales en tecnología, justicia y crimen organizado, que reúne a fiscales distritales de todo el país y representantes del sistema penal con el objetivo de impulsar la modernización de la justicia en Bolivia.

Durante el acto, la autoridad destacó que el encuentro permitirá intercambiar experiencias y fortalecer la transformación digital del sistema judicial.

“Un encuentro como este, con expertos de primer nivel, es una oportunidad que debe beneficiar al conjunto del sistema de justicia, porque los fiscales no actuamos de manera aislada”, afirmó Mariaca.

La reunión se desarrollará durante tres días, en los que se prevé abordar estrategias vinculadas al uso de tecnología en la lucha contra el crimen organizado y la mejora de los procesos judiciales.

“En los próximos días debatiremos, aprenderemos y construiremos propuestas, recogiendo lo mejor de cada experiencia y del conocimiento de los expertos”, añadió.

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