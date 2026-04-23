Educación plantea creación de 4.000 ítems y diálogo con maestros

En medio del conflicto con el magisterio, el Gobierno afirmó que no existe actualmente presupuesto para atender la demanda de incremento salarial, aunque confirmó la creación de 4.000 nuevos ítems como principal respuesta a las exigencias del sector.

La ministra de Educación, Beatriz García, aclaró que el diálogo con los maestros no se ha roto y que las negociaciones continúan tanto con el magisterio urbano como con el rural.

Respecto al pedido de incremento salarial, la autoridad explicó que aún no se puede asumir un compromiso debido a la situación económica del país.

“La realidad de las finanzas probablemente no haría responsable ofrecer algo que después no se pueda cumplir”, afirmó, señalando que el tema está sujeto a la evaluación del presupuesto reformulado presentado por el Ministerio de Economía.

Como medida concreta, el Gobierno comprometió la creación de 4.000 ítems nuevos en el sistema educativo, duplicando el promedio histórico anual, que alcanza los 2.000 en gestiones anteriores.

La ministra también reconoció que existe una necesidad de incrementar personal docente debido al crecimiento del sistema educativo, aunque señaló que también es posible mejorar la distribución de horas y recursos.

En relación al magisterio rural, García indicó que existen conflictos internos que dificultan el avance de las negociaciones.

“Tienen temas pendientes como el reconocimiento de su dirigencia y una rendición de cuentas de 14 millones de bolivianos, lo que ha generado divisiones”, explicó.

No obstante, enfatizó que estos problemas no condicionan las demandas salariales.

Sobre las movilizaciones y la posibilidad de que las protestas se radicalicen, la ministra insistió en que el camino será el diálogo.

“Tenemos que apostar al diálogo basado en el respeto y la confianza, y estoy segura de que vamos a llegar a acuerdos”, afirmó, descartando por el momento la aplicación de sanciones.

La autoridad hizo un llamado a priorizar la educación en medio del conflicto.

“La educación está en emergencia, tenemos una crisis en el aprendizaje. Todos los actores debemos unirnos para mejorar la calidad educativa y poner al estudiante en el centro”, sostuvo.

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