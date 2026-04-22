Bolivia pagará $us 105 millones al BBVA y asegura que pensiones no están en riesgo

El procurador general del Estado, Hugo César León, aseguró que Bolivia cumplirá el fallo arbitral que la obliga a pagar una indemnización de 105 millones de dólares al BBVA, tras conocerse la resolución internacional.

“La Procuraduría está tomando las medidas necesarias para que el impacto económico y la afectación al Estado sea el menor posible. Hay una estrategia que la vamos a desarrollar, pero le pedimos paciencia para realizar la explicación en su momento justo”, señaló la autoridad.

León explicó que el Gobierno trabaja en una estrategia para mitigar el impacto financiero del pago, aunque evitó dar detalles por razones de confidencialidad.

Fondos de la Gestora no serán utilizados

Desde la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se aclaró que los recursos administrados por la entidad no serán utilizados para cubrir la indemnización.

El gerente de la institución, Marcelo Fernández, afirmó que el patrimonio de los aportantes está garantizado y no se verá afectado por el pago que deberá realizar el Estado.

En la misma línea, desde el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros indicaron que los plazos establecidos para el cumplimiento del laudo arbitral están definidos en la resolución, pero no pueden ser revelados debido a criterios de estrategia y confidencialidad que rigen este tipo de procesos.

El conflicto con BBVA se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó el sistema de pensiones, que hasta ese momento era administrado por empresas privadas, entre ellas la filial Previsión BBVA AFP.

BBVA llevó el caso en 2018 al arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 falló a su favor y ordenó el pago de la indemnización.

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